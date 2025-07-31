Bavullarını topluyor! Galatasaray'da ilk yolcu

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Bavullarını topluyor! Galatasaray'da ilk yolcu

Galatasaray'da gözden çıkarılan Polonyalı savunmacı Przemyslaw Frankowski, Fransa'ya dönüş bileti aldı.

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY RENNES İLE ANLAŞMAK ÜZERE

L'Équipe'in haberine göre; Stade Rennais, Polonyalı sağ bek için Galatasaray ile kiralama ve satın alma opsiyonlu bir anlaşma yapmak üzere.

TRANSFER KISA SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANACAK

Haberde yer alan bilgilere göre 30 yaşındaki oyuncunun transferinde sadece küçük detaylar kaldı. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması bekleniyor.

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SATIN ALMA OPSİYONU 5.5-6 MİLYON EURO

Rennes’in anlaşma kapsamında Frankowski için 5.5 ile 6 milyon euro arasında satın alma opsiyonu hakkının olacağı belirtilirken, oyuncunun da transferi konusunda kulübüne net bir şekilde tercihinin Rennes olduğunu ilettiği aktarıldı.

ESKİ TAKIMINI REDDETTİ

2021-2025 yılları arasında Lens forması giyen Frankowski’ye, eski kulübünün yanı sıra Paris FC'nin de ilgi gösterdiği ancak tecrübeli oyuncunun önceliğini Rennes'e verdiği ifade edildi.

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