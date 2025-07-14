Bavulun içinden üniversiteli kızın çırılçıplak cesedi çıktı. Sevgilisi eski polis gözaltında. Evi hemen kırmızıya boyattı

İstanbul Eyüpsultan’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın çıplak cesedi bavulda bulundu. Eski polis sevgilisi C.K. ile 6 kişi gözaltına alındı, ev kırmızıya boyanarak kan lekeleri gizlenmeye çalışıldı.

İstanbul Eyüpsultan’da kan donduran bir cinayet ortaya çıktı. Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni, 13 Temmuz’da yol kenarına bırakılmış bir bavulda, kıyafetleri çıkarılmış halde bulundu.

Polis soruşturması, genç kadının eski polis memuru sevgilisi C.K. (38) tarafından öldürüldüğünü ve cesedin bavulla taşındığını ortaya koydu. C.K. ile birlikte olayla bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz ile C.K.’nın sosyal medyada tanıştığı ve bir süre ilişki yaşadığı öğrenildi. Polisken ihraç edilen C.K.’nın, yaş farkı nedeniyle evliliğe karşı çıkan Tokyaz’ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

İddiaya göre, C.K. son görüşme talebiyle genç kadını Küçükçekmece’deki evine çağırdı. Burada alıkonulan Ayşe’nin öldürüldüğü ve cesedinin bavula konularak Eyüpsultan’a bırakıldığı tespit edildi.

EVİNİ BOYATTI

Polis, C.K.’nın cinayeti işledikten sonra evdeki kan lekelerini örtmek için gece saatlerinde evi kırmızıya boyadığı ortaya çıktı. Ayrıca, C.K.’nın cesedi bıraktıktan sonra motosikletli bir kişi aracılığıyla evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği ve kan lekelerini temizletmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak, polisin detaylı incelemesi bu çabaları boşa çıkardı.

Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin C.K. tarafından tehdit edildiğini ve zorla alıkonulduğunu belirtti. Esra, Ayşe’nin yüzünde ve gözlerinde morluklar gördüğünü, kardeşini kurtarmak için defalarca eve gittiğini anlattı. C.K.’nın “Ayşe’yi alışveriş merkezine bıraktım” yalanına rağmen, Esra polise başvurarak şikayetçi oldu. Ancak, Ayşe kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, C.K.’nın eski polis amiri olduğu ve “arkasının güçlü olduğu” iddiası dikkat çekti. Polis, cinayetin detaylarını ve diğer şüphelilerin rollerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayşe’nin cenazesi, Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Ayşe’nin C.K. tarafından tehdit edildiği, telefonunun kırıldığı ve iletişiminin engellendiği öğrenildi. Esra’nın, kardeşini kurtarmak için verdiği mücadele ve polise başvuruları sonuçsuz kaldı.