﻿Bay Kemal skandal hatayı yapar mıydı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz çıkışında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması konusunda dedi ki?

- "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz…"

"Evren'in yaptığı hatayı Erdoğan da yapmamalı" başlıklı yazım 17 Mayıs 2022'de yayınlandı.

Özetliyorum:

Millî dış politikanın sonuçta oluşturulacağı yer millî egemenliğin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır.

Hayır buralarda hiç konuşulmadı.

Şaşırdık mı? Hayır.

- Türkiye'nin veto etmesi durumunda her iki ülke de NATO üyesi olamaz.

Önce bir hatırlatma da bulunayım.

Yunanistan, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra tepki olarak NATO'nun askerî kanadından çekildi.

Yunanlılar bunun hata olduğunu görüp kısa süre sonra NATO'ya girmek için başvurdular.

- Türkiye "Veto" etmesi 12 Eylül askerî darbesine kadar sürdü.

Evren, NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Bernard Rogers ile darbeden 24 gün sonra 6 Ekim 1980'de görüştü.

Darbe hükümetinin "1" numaralı kararıyla özellikle Ege Denizi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği konuları başta olmak üzere hiçbir taahhüt almadan, Yunanistan'ın NATO askerî kanadına dönmesi için Evren, Türkiye'nin vetosunu kaldırdı...

Yunanistan 20 Ekim 1980'de NATO'nun askerî kanadına döndü. 1 Ocak 1981'de AB'ye üye oldu.

Türkiye hâlâ AB kapısında bekliyor…

Aman diyorum, aman…

- Erdoğan sakın, Evren'in hatasını tekrarlamamalı…

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya ülkelerinin NATO'ya tam üyeliğini veto etmemesi için çok önemli politika yürütülmeli.

Çözüm bekleyen sorunlarımız neler?

Yunanistan açısından;

- Ege Denizi'ndeki "12 mil" iddiasından vaz geçmeli,

- Vatan toprağı 20 Türk adasını derhal boşaltmalı,

- 12 adayı silahsızlandırmalı,

- Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini veto etmemeli,

- Ege Denizi'nde Türk hava sahasını ihlal etmemeli,

Avrupa Birliği açısından;

- Türkiye'nin tam üyeliği kayıtsız şartsız kabul edilmeli,

- Schengen vizesi kayıtsız şartsız verilmeli,

- PKK başta tüm terör örgütlerine desteği kesmeli,

- Türkiye'nin sığınmacılara harcadığı 100 milyar doları Avrupa Birliği Türkiye'ye geri ödemeli…

Amerika açısından;

- F-35 uçak üretim projesine Türkiye'yi kayıtsız şartsız geri almalı,

- S-400 hava savunma sistemi yerine Patriot hava savunma sistemini satmalı,

- F-16 savaş uçaklarımızın modernizasyonu acilen yapılmalı,

- Türkiye'ye yönelik Halkbank dahil tüm ambargoları kaldırmalı,

- Fethullah Gülen alçağını hemen Türkiye'ye teslim etmeli,

- Suriye politikasından vazgeçmeli ve PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütlerine verdiği tüm desteği durdurmalı.

- PYD/YPG'ye verdiği silahları geri almalı,

- Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasından vaz geçmeli,

- Yunanistan'a kurulan tün askerî üsleri Amerika, NATO üssü haline getirmeli…

Amerika ve Avrupa ülkeleri;

- Hain darbeci Fethullah Gülen'i ve ülkelerindeki tüm PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarını kayıtsız ve şartsız Türkiye'ye iade etmeli

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için "olumsuz" konuştu ama:

Yarın Amerikan Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arar, kapalı kapılar arkasında baş başa görüşürler,

Çıkışta el sıkışarak şöyle derler;

- "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hayırlı olsun"...

Aman Erdoğan aman…

- Tarih tekerrür etmesin

Yukarıda saydıklarımı gerçekleştiremeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verirlerse bilsinler ki;

- İki elim yakalarındadır...

Değerli okurlarım,

Yazdım da ne oldu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 29 Haziran 2022'de bir araya geldi, üçlü mutabakat metnini imzaladı.

- Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri için koyduğu blokajı kaldırdı.

Güya bu ülkelerde bulunan ve Türkiye'nin yargılamak için aradığı teröristleri Türkiye'ye iade edilecekti.

Tek bir terörist iade edilmediği gibi bakın İsveç Başbakanı Magdalena Andersson iki gün önce ne dedi:

- "İsveç Başbakanı olduğum müddetçe her zaman Kürtlerin haklarını savunacağız; Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya rağmen İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt'ün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini burada açıkça söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Türkiye yine çok önemli hata yaptı…

Türkiye avucunun içine konulan gücü kullanamadı…

Türkiye'nin birçok konuda sağlayacağı menfaatleri Erdoğan elinin tersi ile itti…

Erdoğan bir kez daha çok önemli skandala imza attı…

İşte sürekli karşı çıktığımız;

- Tek akıl ile devlet yönetimi budur.

- Tek Adam Rejimi Türkiye'nin beka sorunu haline geldi.

- Ortak Akıl yönetimi olan Parlamenter Rejimin önemi ortaya çıktı.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi değil Saray kararları ile Türkiye yönetilir oldu…

Bay Kemal bu skandal hatayı yapar mıydı? Asla yapmazdı, çünkü:

- Ortak adayın cumhurbaşkanı olmasındadır…

- Ortak Akıl kullanmaktadır…

- Çözüm, 6'lı birliktedir…