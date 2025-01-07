Bayat ekmeğe zam geldi. Yeni fiyatı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Bayat ekmeğe zam geldi. Yeni fiyatı belli oldu

Kocaeli'nde 2025 yılında uygulanacak olan ekmek fiyatları belli oldu. Fırın ekmeği 15 lira, halk ekmeği 11 lira, bayat ekmek ise 8 lira oldu.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Kocaeli’nde ekmeğe gelecek zam da belli oldu.

FIRIN EKMEĞİ 15 LİRA

Fırınlarda satılan ekmeklerin gramajı 200 gramdan 240 grama yükseldi. Yüzde 50 zam uygulan ekmeklerin fiyatı 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

HALK EKMEĞİ 11 LİRA

Kocaeli Halk Ekmek Büfesi'nde satılan ekmeklerin gramajı da aynı oranda yükseltilirken fiyatı 7 lira 50 kuruştan 11 liraya çıkarıldı.

BAYAT EKMEĞE DE ZAM GELDİ

Yapılan gramaj artışı ve zamlar bayat veya dünden kalmış satılan ekmeklerin de fiyatlarını ekledi. Ekmeklerin fiyatı 6 liradan 8 liraya yükseltildi.

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