Bayat Ekmekleri Çöpe Atmayın! İşte Değerlendirebileceğiniz 2 Harika Tarif!

1. Yumurtalı Ekmek (Kahvaltının Favorisi)
Bayat ekmekleri kahvaltı sofranızın yıldızına dönüştürmek hiç de zor değil! Yumurtalı ekmek, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenektir.
Malzemeler:
- 4-5 dilim bayat ekmek
- 2 adet yumurta
- Yarım çay bardağı süt (isteğe bağlı)
- Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkinize göre)
- Kızartmak için sıvı yağ veya tereyağı
- İsteğe bağlı: rendelenmiş kaşar peyniri veya beyaz peynir, ince kıyılmış maydanoz
Yapılışı:
- Geniş bir kapta yumurtaları çırpın. Süt, tuz ve baharatları ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Ekmek dilimlerini bu karışıma her iki tarafını da iyice bulayarak batırın. Ekmeklerin çok yumuşayıp dağılmamasına dikkat edin.
- Geniş bir tavada yağı ısıtın. Yağ kızınca, yumurtalı ekmek dilimlerini tavaya dizin.
- Her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kısık-orta ateşte kızartın.
- İsteğe bağlı olarak, kızartmanın sonuna doğru üzerine rendelenmiş peynir serpip eriyene kadar pişirebilirsiniz.
- Sıcak servis yapın. Yanına domates, salatalık veya zeytin çok yakışır.
2. Kıtır Kruton (Çorbaların ve Salataların Vazgeçilmezi)
Bayat ekmeklerden hazırlayacağınız krutonlar, çorbalarınıza, salatalarınıza veya mezelerinize harika bir doku ve lezzet katacaktır. Üstelik yapımı çok kolay!
Malzemeler:
- 4-5 dilim bayat ekmek (tercihen tost veya köy ekmeği)
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
- Yarım çay kaşığı kekik veya pul biber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Fırını 180°C'ye (fanlı ayar) ısıtın.
- Bayat ekmekleri yaklaşık 1x1 cm'lik küpler halinde kesin. Ekmeklerin çok büyük veya çok küçük olmamasına dikkat edin.
- Kestiğiniz ekmek küplerini geniş bir kaseye alın.
- Üzerine zeytinyağını gezdirin. Tuz, sarımsak tozu ve kekik gibi baharatları ekleyin.
- Tüm ekmek küplerinin yağa ve baharatlara bulanması için iyice karıştırın.
- Hazırladığınız ekmek küplerini tek sıra halinde yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yayın. Üst üste gelmemelerine özen gösterin ki hepsi eşit şekilde kızarsın.
- Önceden ısıtılmış fırında, krutonlar altın rengini alıp çıtır çıtır olana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Pişirme süresinin ortasında bir kez karıştırarak her tarafının eşit kızarmasını sağlayın.
- Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın. Soğudukça daha da çıtırlaşacaklardır.
- Hava almayan bir kapta saklayarak çorbalarınızda, salatalarınızda veya mezelerin yanında kullanabilirsiniz.