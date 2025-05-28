Bayat Ekmekleri Çöpe Atmayın! İşte Değerlendirebileceğiniz 2 Harika Tarif!

1. Yumurtalı Ekmek (Kahvaltının Favorisi)

Bayat ekmekleri kahvaltı sofranızın yıldızına dönüştürmek hiç de zor değil! Yumurtalı ekmek, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenektir.

Malzemeler:

4-5 dilim bayat ekmek

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkinize göre)

Kızartmak için sıvı yağ veya tereyağı

İsteğe bağlı: rendelenmiş kaşar peyniri veya beyaz peynir, ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Geniş bir kapta yumurtaları çırpın. Süt, tuz ve baharatları ekleyip karıştırmaya devam edin. Ekmek dilimlerini bu karışıma her iki tarafını da iyice bulayarak batırın. Ekmeklerin çok yumuşayıp dağılmamasına dikkat edin. Geniş bir tavada yağı ısıtın. Yağ kızınca, yumurtalı ekmek dilimlerini tavaya dizin. Her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kısık-orta ateşte kızartın. İsteğe bağlı olarak, kızartmanın sonuna doğru üzerine rendelenmiş peynir serpip eriyene kadar pişirebilirsiniz. Sıcak servis yapın. Yanına domates, salatalık veya zeytin çok yakışır.

2. Kıtır Kruton (Çorbaların ve Salataların Vazgeçilmezi)

Bayat ekmeklerden hazırlayacağınız krutonlar, çorbalarınıza, salatalarınıza veya mezelerinize harika bir doku ve lezzet katacaktır. Üstelik yapımı çok kolay!

Malzemeler:

4-5 dilim bayat ekmek (tercihen tost veya köy ekmeği)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı kekik veya pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı: