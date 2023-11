BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

T.C.

BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 23/01/2024 günü saat 09:30'a bırakıldığı hususu ilan olunur.

g)Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas No: 2023/744

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 222 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 222 parsel sayılı taşınmazın 5448,48 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/747

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 227 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 227parsel sayılı taşınmazın 2526,02 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/751

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 216 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 216parsel sayılı taşınmazın 4305,05 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/754

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 237 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 237parsel sayılı taşınmazın 225,00 m2'lik kısmı üzerinde pilon yeri mülkiyet hakkı, 1994,27 m2'lik kısmı üzerine daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/757

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 228 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 228parsel sayılı taşınmazın 2739,51 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/761

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 232 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 232parsel sayılı taşınmazın 1139,07 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/764

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 242 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 242 parsel sayılı taşınmazın 4144,44 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/767

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 243 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 106 ada 243 parsel sayılı taşınmazın 3181,99 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/770

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 169,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 3408,79 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/771

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazların,

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi Buğdaylı Köyü 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 21,40 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 1441,75m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,