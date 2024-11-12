Bayburt Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt Belediyesi'nden yaşlılara yardım eli

Bayburt Belediyesi Yaşlı Destek Hizmetleri ile yaşlıların yanında yer almaya devam ediyor.

Sunulan hizmetler kapsamında şu ana kadar kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşların yaşadığı 63 haneye ulaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda 13 hanenin boyası ve ufak tamirat işleri yapılırken 21 hanenin ise halıları yıkatıldı. Ayrıca hizmetlerden faydalanan her hanenin 2 haftada bir temizliği yapılıyor.

Belediyelerin halka hizmet ederken toplumun her kesimine uygun, hayata dokunacak çalışmalar da yapması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Mete Memiş, "Bizde Bayburt Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumumuzun hafızaları olan yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı unutmayarak belirli periyotlarla evlerinin temizliğini yapıyor ve ihtiyaç olan yerlerde imkânlarımız ölçüsünde evlerinin boya ile ufak tamirat işlerini yapıyoruz. Şimdilik talep gelen ve tespit edilen 63 hanede hizmetlerimiz sürüyor. Bu çalışmalarımız belirli periyotlarla artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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