Bayburt Demirözü Belediyesi 12 işçi alacak

Bayburt Demirözü Belediyesi bünyesine 12 işçi alınacak.

Kamu Personeli Alım sitesinde yer alan bilgilere göre, Bayburt Demirözü Belediyesi 9 temizlik görevlisi Alımı, 1 tornacı, 1 makam şoförü alımı, 1 metal İşleri unvanında alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

Erkek personel adayların askerlik hizmetlerini bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Makam şoför adayların en az B sınıfı sürücü belgesi bulundurması.

Adayların çalışacak alanda sağlıksal problemleri bulunmuyor olması.

Kişinin herhangi bir adli sicil dosyası veya arşiv kayıtları mahkeme dosyası açılmamış olması.

BAŞVURU TARİHİ VE MÜRACAAT ADRESİ

Kamu kurumuna devlet personeli başvurusuna müracaat edecek adaylar 25 Ekim 2022 ile 31 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuruları alınacaktır.

İş ilan başvuru No’ları: Metal iş teknisyeni ilan no (00007118415)- Temizlik Görevlisi Alımı (00007117863)- Makam Şoförü Alımı (000071118011) iş ilan numaralarıyla adaylar İŞKUR üzerinden kullanıcı girişlerini gerçekleştirerek veya e-devlet kapısından girişlerini yaparak iş ilan numarasıyla personel başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.