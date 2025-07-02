Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Son dakika haberi: Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak kaza kırıma uğradı.

Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 j tipi uçak kaza kırıma uğradı.

2 kişiye ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı geldi.

ARAMA KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE

Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Tek motorlu uçak olduğu değerlendirilen hava aracının, düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

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