Bayburt güne sis, pus ve kırağıyla uyandı: Mesafe 10 metreye düştü

Sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi ve sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi bazı noktalarda 10 metreye kadar düştü. Mesailerine gitmek için evinden çıkan Bayburtlular, dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı.

Bayburt'u örten sis uzun süre devam etti. Soğuk hava nedeniyle yol kenarındaki ağaçların dallarına kırağı düştü. Demirözü ilçesi yolu üzerindeki kırağı tutan ağaçlar adeta görsel şölen oluşturdu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü Bayburt'ta, sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisi yaptı.

Meteoroloji il il uyardı: Çok şiddetli sağanak ve fırtına geliyor

Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika boyunca araçlarının ısınması ve camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

Erzincan sise gömüldü

Meteoroloji il il uyardı: Çok şiddetli sağanak ve fırtına geliyor