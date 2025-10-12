Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında kullanılan ve şehrin turizmine katkı sağlayan Bayburt-Çaykara yolundaki ıslah ve asfaltlama çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür edilerek, Gümüşhane istikametinde bulunan güzergâh üzerindeki yolun önemine dikkat çekildi.



Açıklamada, "Yaz mevsiminin bitmesiyle beklentimizin sonraki yıllara kaldığı şehrimizin Gümüşhane istikametinde bulunan ve yılın her günü aktif olarak kullanılan güzergahında Akşar-Çerçi köylerimiz arasında yıllar önce başlanılan ancak hala bitirilemeyen bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanması için halkımızdan gelen tavsiyeler doğrultusunda ilgili kurumlardan belirtilen yolun ivedilikle yatırım planı programına alınarak, çalışmaların tamamlanması için gerekli kurumlara başvuru yapacağız" ifadelerine yer verildi.



Bayburt Kent Konseyi, söz konusu yolun tamamlanmasının hem ulaşım güvenliği hem de bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını vurguladı.