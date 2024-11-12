Bayburt sisler içinde kaldı

Kaynak: İHA
Bayburt sisler içinde kaldı

Bayburt'ta bu sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis şehri adeta görünmez hale getirdi.

Bayburt'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Bayburt'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste şehir adeta kayboldu. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkisini sürdüren sis, trafik ekiplerini de erken saatlerde harekete geçirdi. Araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan sis bazı bölgelerde adeta kartpostallık görsel oluşturdu. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.

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