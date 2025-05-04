Bayburt’a 12 hekim atanması yapıldı

122'nci dönem "Devlet Hizmet Yükümlülüğü" kurasının çekilmesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine ve ilçe devlet hastanelerine toplam 12 hekim atandı.

Yapılan kadro tahsisinde, Bayburt'a 6 uzman, 4 pratisyen hekim, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerine ise bir pratisyen hekim ataması gerçekleşti.

Uzman hekimlerin atamaları, fizik tedavi, üroloji, acil tıp, kadın doğum, anestezi ve çocuk hastalıkları alanlarında yapıldı. Ataması gerçekleşen 6 pratisyen hekimden 4'ü Bayburt Devlet Hastanesinde, 1'i Demirözü İlçe Hastanesinde ve 1'i Aydıntepe İlçe Hastanesinde görevine başlayacak.