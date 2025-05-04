Bayburt’a 12 hekim atanması yapıldı

Kaynak: İHA
Bayburt’a 12 hekim atanması yapıldı

122'nci dönem "Devlet Hizmet Yükümlülüğü" kurasının çekilmesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine ve ilçe devlet hastanelerine toplam 12 hekim atandı.

122'nci dönem "Devlet Hizmet Yükümlülüğü" kurasının çekilmesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine ve ilçe devlet hastanelerine toplam 12 hekim atandı.

Yapılan kadro tahsisinde, Bayburt'a 6 uzman, 4 pratisyen hekim, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerine ise bir pratisyen hekim ataması gerçekleşti.

Uzman hekimlerin atamaları, fizik tedavi, üroloji, acil tıp, kadın doğum, anestezi ve çocuk hastalıkları alanlarında yapıldı. Ataması gerçekleşen 6 pratisyen hekimden 4'ü Bayburt Devlet Hastanesinde, 1'i Demirözü İlçe Hastanesinde ve 1'i Aydıntepe İlçe Hastanesinde görevine başlayacak.

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