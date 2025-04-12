Bayburt’a yaz bir türlü gelemedi!

Kaynak: İHA
Bayburt’a yaz bir türlü gelemedi!

Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt'ta, yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Bahar ayında kent yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Birkaç gündür yağmur ve fırtınanın etkili olduğu Bayburt'a, kar yağdı. Havaların bir ısındığı, bir soğuduğu kent, yeniden beyaz gelinliğini giydi. Ellerinde küreklerle, süpürgelerle işe koyulan vatandaşlar, biriken karları temizleyerek güne başladılar.

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BAHARDA KIŞ YÜZÜNÜ YENİDEN GÖSTERDİ

1 Nisan'da zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle teker değişimi yapan İrfan Karaaslan isimli vatandaş, kara hazırlıksız yakalandığını, yazlık teker değişimini yaptığını söyledi.

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Bayburt'ta bahar ayında da kış mevsiminin yaşandığını "Bayburt'un kışı, yaza doğrudur" sözleriyle dile getiren Necmi Köse, "Arabamı temizledim işe gidiyorum, iyi kar yağmış.

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Bayburt'un kışı yaza doğrudur" dedi. Kentte sebze meyve satışı yapan bir diğer vatandaş Nuri Hopurlu ise, içi kar dolan seyyar el arabasını kürek yardımıyla temizledi.

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