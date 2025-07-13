Bayburt yaz sıcaklarını yaşıyor

Bayburt'ta beklenen yaz sıcakları nihayet yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 34-35 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu. Özellikle Saray Bahçesi Kent Meydanı'ndaki fıskiyeler, çocuklar ve gençler için adeta bir oyun alanına dönüşürken, kimi vatandaşlar dondurma yiyip limonata içerek, kimi vatandaşlar ise şehirdeki çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Sıcak havanın etkisiyle bunalan vatandaşlar fıskiyelerde ellerini, yüzlerini ve kollarını yıkarken, enselerini de suyla ıslattı. Şehir genelinde hissedilen yüksek sıcaklık, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar su kaynaklarını bir an olsun boş bırakmadı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki çeşme, susuzluğunu gidermek isteyen vatandaşlarla doldu. Şehrin dört bir yanındaki çay bahçeleri gölgelik arayanların akınına uğradı. Dondurma, limonata ve buzlu su, vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

FISKİYELERLE SUYUN KEYFİNİ ÇIKARARAK SERİNLEDİLER

Arkadaşıyla birlikte fıskiyelerde serinlemeye çalışan Emirhan Taşçıoğlu, "Çok sıcak, meydandaki fıskiyelerle ferahlamaya çalıştık. Yüzümüzü, kollarımızı yıkadık, ensemize su serptik" dedi. Taşçıoğlu'nun arkadaşı Bedirhan Yılmaz ise Bayburt'a nihayet yaz geldiğini belirterek, "Bayburt'a sonunda yaz geldi. Zaten 1,5 ay sonra kış gelir. Hava çok sıcak, serinlemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Bisiklet sürmeye dışarıya çıkan ve sıcaktan bunaldığını kaydeden Mehmet Bayramoğlu da fıskiyelerle serinleyenler arasındaydı. Bayramoğlu, "Bisiklet sürmeye çıktım. Yoruldum, terledim, bunaldım. Fıskiyelerle elimi, yüzümü yıkadım ferahladım" şeklinde konuştu.

SICAK HAVADA 200 DERECE ATEŞİN BAŞINDA DÖNER MESAİSİ

200 derece ateşin karşısında meşhur Bayburt döneri kesen döner ustası İslam Yılmaz, sıcak havada döner kesmenin her babayiğidin harcı olmadığını söyledi. Yılmaz, "Bayburt'un yazı geç gelir ama sağlam gelir. 200 derece ateşin başında döner kesmek her babayiğidin harcı değildir" diyerek, ter döktüklerini belirtti.

"SICAK HAVADA ÇORUH NEHRİ KENARINDA HANIMIMLA DONDURMA YİYORUZ"

Marmaris'ten memleketi Bayburt'a tatile gelen Zühtü Yıldırım, sıcak havadan bunaldığı için eşiyle beraber Çoruh Nehri'ne karşı dondurma yediklerini söyledi. Yılmaz, "Bayburtluyum, 47 senedir Marmaris'te yaşıyorum. 20 senedir Bayburt'un özlemiyle gelip, Çoruh Nehri kenarında hanımımla beraber sıcak havada dondurma yiyoruz, Bayburt hoşumuza gidiyor" sözlerini kullandı.

ÇEŞMELER BOŞ KALMADI, ÇAY BAHÇELERİ DOLDU TAŞTI

Bayburt'ta artan sıcaklıklar, vatandaşları serinleme arayışına iterken, şehirdeki su kaynakları ve çay bahçeleri vatandaşların uğrak noktaları haline geldi. Vatandaşlar, serinlemek için çeşmelerden bol bol su içerken, yanlarında getirdikleri şişeleri de doldurdu. Gölgede oturarak vakit geçiren vatandaşlar, dondurma, limonata ve buzlu su içerek serinlemeye çalıştı. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yeni haftada sıcak hava yerini sağanak yağışlara bırakacak, hava sıcaklıkları 5-6 derece birden düşecek.