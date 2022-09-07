7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bayburtlu çocuklar Çoruh Nehri'ni sanatla yıkadı

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın, Bocchi işbirliğiyle hayata geçirdiği "Nehri Sanatla Yıkamak" projesinde sona gelindi. Dünyanın en hızlı ve en derin nehirlerinden Çoruh'u atıklardan arındırmak üzere ele ele veren Bayburtlu çocuklar, topladıkları atıkları eğitmenler eşliğinde birbirinden ilginç sanat ürünlerine dönüştürdü.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:06
Takip Et

Bayburtlu çocuklar Çoruh Nehri'ni sanatla yıkadı

Bayburtlu çocuklar Çoruh Nehri'ni sanatla yıkadı
+
Aa
-

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin katkılarıyla, çocukların tasarladıkları çalışmalardan oluşan sergi Baksı Müzesi'nde gerçekleşen törenle açıldı. Sergi, Ekim ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Tatlı su kaynaklarında insan eliyle yaratılan kirlilik konusuna dikkat çekmek ve çocuklarda çevre bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Nehri Sanatla Yıkamak" projesinin ilk adımında, Bayburt genelinde 10 ortaokuldan toplam 100 çocuk, Çoruh Nehri ve çevresindeki atıkları topladı. Çocuklara, Bayburtlu Kadınlar Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay Derneği, Tema Vakfı ve Yeşilay Derneği gibi çeşitli STK'lardan gönüllüler de eşlik etti.

Erzurum ve Artvin'den geçerek Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri'nin kaynağı olan Bayburt'tan toplanan atıklar, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan öncülüğünde, Baksı Müzesi ekiplerinin liderliğinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla birer sanat ürününe dönüştürüldü. Çevre sorunlarına sanat aracılığıyla yaratıcı çözümler bulmayı teşvik eden "Nehri Sanatla Yıkamak" projesi kapsamında, atık toplama çalışmalarına katılan öğrenciler arasından seçilen 20 çocuğun ürettiği 20 tasarım, Bayburt'tan sonra İstanbul'da sergilenecek. Proje, yıldan yıla Türkiye'nin diğer akarsularının geçtiği kentlerde çocukların katılımıyla sürecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
3
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
4
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
5
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
6
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
7
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Alanyaspor'dan flaş transfer: Premier Lig'den geldi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Samsun'da 418 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿DGS sonuçları açıklandı
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Manisa Şehzadeler SYDV 10 personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV işçi alacak
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Apartman görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Antalya'nın manzarası hastanelik etti
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Kavgada kendini bıçakladı 
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Manisa'da orman yangını
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
﻿Kripto paralarda büyük çöküş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.