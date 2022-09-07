Bayburtlu çocuklar Çoruh Nehri'ni sanatla yıkadı

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin katkılarıyla, çocukların tasarladıkları çalışmalardan oluşan sergi Baksı Müzesi'nde gerçekleşen törenle açıldı. Sergi, Ekim ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Tatlı su kaynaklarında insan eliyle yaratılan kirlilik konusuna dikkat çekmek ve çocuklarda çevre bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Nehri Sanatla Yıkamak" projesinin ilk adımında, Bayburt genelinde 10 ortaokuldan toplam 100 çocuk, Çoruh Nehri ve çevresindeki atıkları topladı. Çocuklara, Bayburtlu Kadınlar Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay Derneği, Tema Vakfı ve Yeşilay Derneği gibi çeşitli STK'lardan gönüllüler de eşlik etti.

Erzurum ve Artvin'den geçerek Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri'nin kaynağı olan Bayburt'tan toplanan atıklar, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan öncülüğünde, Baksı Müzesi ekiplerinin liderliğinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla birer sanat ürününe dönüştürüldü. Çevre sorunlarına sanat aracılığıyla yaratıcı çözümler bulmayı teşvik eden "Nehri Sanatla Yıkamak" projesi kapsamında, atık toplama çalışmalarına katılan öğrenciler arasından seçilen 20 çocuğun ürettiği 20 tasarım, Bayburt'tan sonra İstanbul'da sergilenecek. Proje, yıldan yıla Türkiye'nin diğer akarsularının geçtiği kentlerde çocukların katılımıyla sürecek.