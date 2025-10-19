Bayburt’un Şingah Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, kışlık hazırlıklarını imece usulüyle yapıyor. Kadınlar, hem Bayburt’a özgü lezzetleri hazırlıyor hem de komşuluk kültürünü geleceğe taşıyor. Semaverde demlenen çayın dumanı yükselirken, mahallede işler dayanışma içerisinde gerçekleştiriliyor.

Mahallenin bir köşesinde toplanan Şingahlı kadınlar, işe önce semaver yakıp, çay demleyerek başlıyor. Sıcak çaylar eşliğinde kollar sıvanıyor, ardından kış hazırlıklarına hep birlikte başlanıyor. Bayburt’un vazgeçilmez lezzetlerinden pazı (pancar) turşusu için büyük kazanlar yakılıyor. Temizlenip ayıklanan pancar sapları kaynatıldıktan sonra soğuk sudan geçirilip, bidonlara dolduruluyor. Tüm adımlar geleneksel yöntemlere uygun bir şekilde sürdürülürken, yapılan her işte sohbetin ve yardımlaşmanın sıcaklığı hissediliyor.



YÜN DİDİKLEME VE TURŞU HAZIRLIĞI EL BİRLİĞİYLE YAPILIYOR

Bayburt’ta yün yastık ve yorganlara ilginin fazla olması nedeniyle her yıl bu aylarda yün yıkama, çırpma ve didikleme işleri de imece usulüyle yapılıyor. Komşularının işine el atan kadınlar, yünleri tek tek didikleyip çırpılmaya hazır hale getiriyor. Böylece, bir kişinin günlerce uğraşacağı iş, birkaç saat içinde tamamlanıyor.

Yeğeninin turşu hazırlığına yardım eden Şefika Dursun, "Bugün yün didikledik, pancar temizledik, turşu kurduk, semaver yaktık, çay içtik. Bayağı bir uğraştık. Yarın da kuşburnu toplayacağız" diyerek konuştu.



"KOMŞULARIMLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUM"

Yıllarca Şingah Mahallesi’nde yaşadıktan sonra başka bir mahalleye taşınan Sona Yazıcı, eski komşularına yardıma geldi. Yazıcı, "Oturdum, yün didikliyorum, pancar temizliyorum. Komşularımla ahbaplık ediyorum. Komşularımdan çok memnunum. Teyzem, yengelerim hep başımda. Onlarla çok keyifli vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı. Yazıcı, yaz aylarını da bu şekilde geçirdiklerini söyleyerek, "Semaver yakıyoruz, işleri imece usulü yapıyoruz" dedi.



"HERKES BİR İŞİN UCUNDAN TUTMUŞ"

Mahalle sakinlerinden Sultan Demir, herkesin el birliğiyle çalıştığını vurguladı. Demir, işlerin imece usulüyle yapıldığını belirterek, "Mahalleli toplandık, kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pancar haşlıyoruz, yün didikliyoruz. Komşularla beraber imece usulüyle işleri özenle yapıyoruz. Herkes bir işin ucundan tutmuş, devam ediyoruz" sözlerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Sevgi Yazıcı ise hoş sohbet içinde işlerini çalıştıklarını vurgulayarak, "Burada komşularla iyi vakit geçiriyoruz. Yün didikliyoruz, kış hazırlıkları için turşuluk pancar haşlıyoruz. Hep birlikte oturup ahbaplık ediyor, konuşup sohbet ediyoruz" şeklinde konuştu.



GELENEK YAŞIYOR, DAYANIŞMA SÜRÜYOR

Kadınların el birliğiyle yürüttüğü bu çalışmalar, hem komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor hem de kış hazırlıklarının kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. Geçmişten bugüne uzanan imece geleneği, Şingah Mahallesi’nde kadınların emeğiyle yaşamaya devam ediyor.