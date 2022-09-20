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60 ineği ölümden çobanın dikkati kurtardı 

Bayburt’un Kop köyünde yonca yiyip şişen 60 inek rahatsızlandı. Durumu fark eden çoban yardım çağırdı. 1 büyükbaş hayvan kesilmek zorunda kalırken, 60 büyükbaş hayvan Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimlerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 12:16
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Bayburt'ta 60 ineği ölümden çobanın dikkati kurtardı 

60 ineği ölümden çobanın dikkati kurtardı 
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İHA'nın haberine göre, alınan bilgiye göre, Bayburt - Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop köyünde yonca tarlasına giren inek sürüsünde, bir süre sonra rahatsızlık belirtileri baş göstermeye başladı. 

Ani şişme üzerine nefes alamayan hayvanların yere yığıldığını gören çobanın hayvanların zehirlendiğini fark etmesiyle birlikte köye haber verdi. Hayvan sahipleri rahatsızlanan hayvanların başına geldi, durum Tarım Müdürlüğüne bildirildi.

Bayburt Tarım İl Müdürlüğüne yapılan ihbarla Kop köyünde yonca yiyerek şişen 60 hayvana veteriner hekimler HAYBULANS aracında müdahale ederek 1 hayvanı zorunlu kesime tabi tutuldu diğerleri ise yapılan müdahale ile kurtarıldı.

YONCA ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Uzmanlar yonca zehirlenmelerinden korunmak için yüksek riskli meralarda, riskin yüksek olduğu zamanlarda (Mevsim geçişleri, kışın ve sonbaharın sabah erken saatleri vb.) otlatma yapmaktan kaçınılmasının, daha önce bu tarz problemler yaşanmış meralarda veya yüksek yonca içerikli otlaklarda, ineklere uzun süreli otlatma yaptırılmamasının koruyucu olarak büyük öneme sahip olduğunu bildirdi.

Yonca Zehirlenmesi, geviş getiren (ruminant) hayvanlarda belli yonca türlerinin tüketimi sonucu görülen ve çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan zehirlenmedir. Bunlar arasında işkembe şişkinliği, fotodermatitis, ürolitiyasiz, süreğen bakır zehirlenmesi ve östrojenizm yer alır.

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