Bayburt’ta alışveriş izdihamı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta alışveriş izdihamı

Bayburt'ta kadın giyim üzerine yeni bir mağaza açıldı. Mağaza yeni açılmasının üzerine indirim yağmuru başlattı. Bunu duyan vatandaşlar adeta akın etti uzun kuyruklar oluştu, kasada dakikalarca beklediler.

Bayburt'un Velişaban Mahallesi'nde kadın giyim mağazası hizmete başladı. Mağaza açılışının üzerine indirim yağmuru başlattı. Vatandaşlar fiyatların 10 liradan başladığını duyunca akın akın mağazaya koştu. Sabahın erken saatlerinde mağazaya gelen ve kapıların açılmasını beklemeye başlayan vatandaşlar, mağazanın önünde kalabalık oluşturdu.

Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı adeta izdihama dönüştü, vatandaşlar ucuz kıyafetleri kimseye kaptırmamak için hem zamanla, hem de birbirleriyle yarıştılar. İndirimli fiyatlarla satışa sunulan kıyafetleri ise kimisi hiç denemeden, kimisi de fiyatına bakmadan aldığı gibi koluna yığdı, kasa önünde ödeme yapmak için sıraya girdi.

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SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Derya Polat isimli vatandaş, "Bayburt'ta yeni açılan bir mağazada, açılışa özel 10 liradan başlayan fiyatlarla ürünler satılıyor. Biz de sabahtan geldik, alışverişimizi yaptık hala daha yapmaya devam ediyoruz. Ürünler çok fazla, çok güzeller. Çok yoğun bir kalabalık var. Ben sabah 09.00'da geldim, o saatten beri buradayım. Kalabalık çok fazla bu yüzden ürünlere çok çabuk ulaşamıyoruz" diyerek konuştu.

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SAATLERCE ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Uygun fiyatlarla ürün alabilmek için 3-4 saattir alışveriş yapan, kuyrukta bekleyen bir diğer müşteri Asude Aydın ise, "Alışveriş yapmaya geldim, çok ciddi bir yoğunluk var. İnşallah paramızı ödeyip, kıyafetlerimizi alıp çıkacağız. Saat 13.00'ten beri buradayım. Yoğunluktan dolayı bayağı bir bekledik. Çok güzel ürünler var inşallah alıp çıkarız. Bayağı bir yoğunluk var o yüzden 3-4 saattir buradayız" ifadelerini kullandı.

Bayburt’ta alışveriş izdihamı

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