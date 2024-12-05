Bayburt’ta buz tutan nehre giren kedinin yardımına itfaiye yetişti

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt'ta buz tutan Çoruh Nehri'ne giren kediyi itfaiye ekipleri donmaktan ve boğulmaktan son anda kurtardı.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta, Çoruh Nehri'nin yüzeyi kısmi buz tuttu. Buz tutan nehre giren kedinin bulunduğu yerden çıkamadığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kediyi kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Soğuktan etkilenen kediyi bir süre itfaiye aracının içerisinde battaniyeyle ısıtan ekipler, kedinin karnını doyurduktan sonra şehir merkezine bıraktılar.