Bayburt'ta cadde ve sokakları su bastı

Kentin en yoğun noktası olan Cumhuriyet Caddesi, sular altında kalırken sürücüler yolda ilerlemekte büyük zorluk çektiler. Dışarıda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, hızla yükselen sularla ne yapacaklarını bilemediler. Korku içinde ağlayan çocuklarını kucağına alarak karşı kaldırıma geçmeye çalışan ebeveynler dikkat çekerken, bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyun akışını sağlamaya çalıştılar.

Yağışın başlamasından sadece 10 dakika sonra, şehirde hayat adeta durma noktasına geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dükkanları su basarken, işletme sahipleri biriken suları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştılar.