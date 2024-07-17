Bayburt'ta cadde ve sokakları su bastı

Kaynak: İHA
Bayburt'ta cadde ve sokakları su bastı

Bayburt'ta ani sağanak yağış, sel felaketine yol açtı.

Kentin en yoğun noktası olan Cumhuriyet Caddesi, sular altında kalırken sürücüler yolda ilerlemekte büyük zorluk çektiler. Dışarıda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, hızla yükselen sularla ne yapacaklarını bilemediler. Korku içinde ağlayan çocuklarını kucağına alarak karşı kaldırıma geçmeye çalışan ebeveynler dikkat çekerken, bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyun akışını sağlamaya çalıştılar.

Yağışın başlamasından sadece 10 dakika sonra, şehirde hayat adeta durma noktasına geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dükkanları su basarken, işletme sahipleri biriken suları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştılar.

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