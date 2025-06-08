Bayburt’ta ’Cami-Engelli Buluşması’ etkinlikleri sürüyor

Kaynak: İHA
Bayburt’ta ’Cami-Engelli Buluşması’ etkinlikleri sürüyor

Bayburt'ta engelli vatandaşlara yönelik "Cami-Engelli Buluşması" düzenlendi.

Bayburt'ta engelli vatandaşlara yönelik "Cami-Engelli Buluşması" düzenlendi.

Engelli vatandaşların cami hizmetlerinden yararlanmaları sağlamak, cami merkezli din hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla Bayburt İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Bayburt Valide Camii'nde Cami-Engelli Buluşması etkinliği düzenlendi. Ahiret ve dünya hayatı üzerine sohbetlerin yapıldığı, duaların edildiği etkinlikte, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programa, engelli koordinatörleri Vaiz Eyyüp Bakan, Şükran Yıldırım, din görevlileri Talip Öztürk ve Bayram Karaca katıldı.

Bayburt’ta ’Cami-Engelli Buluşması’ etkinlikleri sürüyor

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