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Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı

Türkiye’yi alarma geçiren ve birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle Bayburt'ta da canlı hayvan pazarı kapatıldı ve şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:35
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Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı

Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
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Türkiye’de birkaç ilde görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle alınan kararla birlikte Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Satış Pazarı da hayvanlarda görülen hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurarak, "Yetiştiricilerimizin dikkatine! Ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle bakanlığımızca havyan pazarları faaliyetleri ile il içi ve il dışı hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur" paylaşımında bulundu.
Bununla birlikte Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bayburt'ta şap hastalığı vakasına rastlanılmadı.

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