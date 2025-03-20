Bayburt’ta eğitime ara verildi

İl merkezi ve ilçelerde tüm eğitim-öğretim kurumlarının tatil edildiğini, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın personelin de idari izinli sayılacağını belirten Bayburt Valiliğinden konuyla alakalı, "İlimiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışının şiddetini artırması ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve ilçelerde tüm eğitim-öğretim kurumlarında (resmi/özel okullar, kurslar, kreşler, rehabilitasyon merkezleri) 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacaktır" açıklaması yapıldı.