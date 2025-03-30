Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma

Bayburt'ta geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti. Düzenlenen programda, il protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek, Kaleardı Mahalle Odası'nda bayramlaştı.

Uzun yıllardır Bayburt'ta gelenek haline gelen mahalle odalarında bayramlaşma programı, bu yılda kalabalıkla beraber yaşatıldı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan davetlilerin bayramını kutlayarak, Bayburt'un mahalle odaları geleneğinin özel olduğunu belirtti. Bayburt'un örf ve adet anlamında örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, Bayburt halkının devlete olan bağlılığına değindi. Buradaki bayram ve tebrik töreninin ardından il protokol üyeleri görevi başında bulunan asker, polis ve sağlık personellerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelen Vali Eldivan ve beraberindeki protokol daha sonra Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, bayram tebriklerini iletti.

Program, günün anısına çekilen toplu bayram fotoğrafıyla son buldu.

Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma

Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma

Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma

Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma

Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma

Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma

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