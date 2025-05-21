Bayburt’ta ‘Hemşireler Haftası’ kutlandı

Bayburt Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik olarak Yenişehir Parkı'nda organize edilen ekinlikte, pasta kesim töreni yapıldı.

Pasta kesiminin ardından Hastane Başhekimi Dr. Murat Canpolat ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun tarafından kısa bir konuşma yapıldı. Hemşirelere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Başhekim Canpolat, hemşirelerin gününü kutlayarak, iyi temennilerde bulundu. Etkinlikte, hemşirelerin fedakarca çalışmalarına ve sağlık sistemine katkılarına vurgu yapılırken, düzenlenen bu etkinlikle sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının artırılması hedeflendi.

Konuşmaların yapılmasının ardından, müzikli eğlence programında keyifli vakit geçirildi.