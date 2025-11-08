Yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3 kaçak göçmeni Türkiye’ye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık makamınca serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollardan ülkeye giren Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.