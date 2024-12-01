Bayburt’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bayburt’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı 80 santimetreye ulaştı. Araçların kara gömüldüğü kentte ekipler kapalı yolları açmak için güçlük çekiyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi aştı, kentte birçok yol kapandı.

Bayburt’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti

Belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmaları devam ederken, sürücüler de kendi imkanlarıyla araçlarını kar yığınlarından çıkarmaya çalıştı. Bazıları 3-4 gün sonra araçlarını çalıştırdı. Caddelerde, dükkan önlerinde biriken kar yığınlarını temizlemek için çalışmalarını sürdüren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Kar altında kalan aracını çıkarmaya çalışan Alim Üner, "Çok kar yağdı. Araçlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Komşularımızın araçları da perte çıktı. Allah'tan geldi. Yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Bayburt’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti

Bayburt’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti

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