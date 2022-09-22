22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kurtlar 12 koyunu telef etti

Bayburt’un Akşar köyünde sürüye saldıran kurtlar 12 Küçükbaş hayvan telef oldu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:51
Takip Et

Bayburt’ta kurtlar 12 koyunu telef etti

Kurtlar 12 koyunu telef etti
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Bayburt Merkeze bağlı Akşar köyünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İkram Kantar'ın koyun sürüsüne kurtların saldırması sonrası 12 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde gerekli tutanakları tutarak Tarım ve Orman Bakanlığına rapor sundu.

Öte yandan olayın ardından Kantar’ın işletmesine ziyarette bulunan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kürşad Yıldız ağılda incelemelerde bulunarak hayvan sahibine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
1
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
2
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
3
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
4
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
6
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
7
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Çorum'da kaçak sigara operasyonu
﻿Çorum'da kaçak sigara operasyonu
﻿Çorum'da kaçak sigara operasyonu
﻿Erdoğan dolarla kira mira yok diyor, TÜRKSAT bildiğini okuyor
﻿Erdoğan dolarla kira mira yok diyor, TÜRKSAT bildiğini okuyor
﻿Erdoğan dolarla kira mira yok diyor, TÜRKSAT bildiğini okuyor
﻿Aşırı korumacı anne-baba tutumunun bilinmeyen zararı ortaya çıktı. Psikiyatristten dikkat çeken uyarı
﻿Aşırı korumacı anne-baba tutumunun bilinmeyen zararı ortaya çıktı. Psikiyatristten dikkat çeken uyarı
﻿Aşırı korumacı anne-baba tutumunun bilinmeyen zararı ortaya çıktı. Psikiyatristten dikkat çeken uyarı
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 36 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.