Bayburt’ta obezite ile mücadele başladı

'Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı" doğrultusunda bireylere doğrudan ulaşmak ve toplumda obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin işlek yerlerinde stant açıldı.

Açılan stantta vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verilerek, broşürler dağıtıldı. Bilgilendirmelerin ardından boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak, vatandaşların beden kütle indeksi hesaplandı. Normal değerlerin altında ve üstünde çıkan vatandaşlar, diyetisyenlere ve obezite taramalarını yaptırmaları için kayıtlı oldukları aile hekimlerine başvurmaları için yönlendirildi.