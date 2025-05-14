Bayburt’ta obezite ile mücadele başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta obezite ile mücadele başladı

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat" programı kapsamında Bayburt'ta "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği yapıldı. Etkinlikte, boy ve vücut ölçümleri yapılarak, beden kütle indeksi hesaplandı.

'Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı" doğrultusunda bireylere doğrudan ulaşmak ve toplumda obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin işlek yerlerinde stant açıldı.

Açılan stantta vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verilerek, broşürler dağıtıldı. Bilgilendirmelerin ardından boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak, vatandaşların beden kütle indeksi hesaplandı. Normal değerlerin altında ve üstünde çıkan vatandaşlar, diyetisyenlere ve obezite taramalarını yaptırmaları için kayıtlı oldukları aile hekimlerine başvurmaları için yönlendirildi.

Bayburt’ta obezite ile mücadele başladı

Bayburt’ta obezite ile mücadele başladı

Bayburt’ta obezite ile mücadele başladı

Son Haberler
CHP’li Milletvekili İnan Akgün Alp'e uyarı cezası
CHP’li vekile uyarı cezası
49 ilde tefeci operasyonu! 146 kişi kıskıvrak yakalandı
49 ilde tefeci operasyonu! 146 kişi kıskıvrak yakalandı
Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leri belli oldu
Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leri belli oldu
Ölümcül hastalıklara duvar ören 2 mucize besin! Hayat saçan mucizelere hucüm edeceksiniz
Ölümcül hastalıklara duvar ören 2 mucize besin! Hayat saçan mucizelere hucüm edeceksiniz
Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü
Maltepe’de korkunç kaza! Araç sulara gömüldü