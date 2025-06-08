Bayburt’ta öğrencilere sosyal hizmetler gezisi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta öğrencilere sosyal hizmetler gezisi

Bayburt'ta ortaokul öğrencilerine sosyal hizmetlerin tanıtılması amacıyla Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gezdirildi.

Bayburt'ta ortaokul öğrencilerine sosyal hizmetlerin tanıtılması amacıyla Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gezdirildi.

'Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında sosyal hizmetlerin tanıtılması ve sosyal hizmetlere ilişkin farkındalık kazanılması maksadıyla öğrencilere yönelik "Sosyal Hizmet Merkezlerinin Ziyaret Edilmesi" etkinliği düzenlendi. Yunus Emre Ortaokulu ile Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu/İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde misafir edilerek, psikolog, sosyolog, öğretmen ve sosyal çalışmacı gibi çeşitli meslek grubunda çalışan personellerle bir araya getirildi. Etkinlikte, öğrencilerin sosyal hizmet faaliyetlerini yerinde görmeleri, verilen hizmetlere ilişkin bilgi sahibi olmaları sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Caferi Tayyar İğdir, öğrencilere sosyal hizmetlerden bahsederek, detaylı bilgilendirmelerde bulundular. Daha sonra öğrencilere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gezdirildi.

Bayburt’ta öğrencilere sosyal hizmetler gezisi

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