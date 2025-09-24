Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Bayburt'ta lise öğrencilerinin oluşturduğu serada özel eğitim öğrencileri sebze hasadı yaptı.

Öğretmenleri gözetiminde organik domates, biber ve fasulye toplayan öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Uygulama ve Üretim Sahası'nda düzenlenen 2. Hasat Şenliği'nde bir araya geldi.

Lise öğrencilerinin toprakla buluşturduğu ürünleri toplama fırsatı bulan özel öğrenciler, dallardan kopardıkları sebzeleri hevesle poşetlere doldurdu. Topladıkları sebzeleri birbirlerine ikram eden öğrenciler, yıkadıkları ürünlerin tadına da baktılar. Sebzelerin lezzetine tam not veren öğrenciler, domatesleri ve biberleri afiyetle yediler.

"HEM ÜRETİM HEM EĞİTİM"

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Çeker, seranın 4 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Bugün özel eğitim öğrencilerimizi burada ağırladık. Sebze toplama etkinliğine katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yılda aynı tarihte öğrencilerimizi burada görmek istiyoruz" dedi.

Müdür Yardımcısı Arif Köprücü ise 4 yıl önce "Hem üretim hem eğitim" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 4 yıl önce "hem üretim hem eğitim" sloganıyla yola çıktık ve okulumuza İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte bir sera kazandırdık. Bugün de hasat şenliğimiz var. Özel eğitim öğrencilerimizle birlikte hasadımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Son Haberler
New York’ta billboard savaşı
New York’ta billboard savaşı
‘Hakan Komiser’ yalınıyla milyonluk vurgun! Konya’da film gibi dolandırıcılık operasyonu
‘Hakan Komiser’ yalınıyla milyonluk vurgun! Konya’da film gibi dolandırıcılık operasyonu
Lösemide hayat kurtaran öneri! Uzmanlar tek tek açıkladı
Lösemide hayat kurtaran öneri! Uzmanlar tek tek açıkladı
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibine hapis istemi!
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibine hapis istemi!
Çarşamba’da çöp kamyonu faciası! 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonu can aldı!