Bayburt’ta özel öğrenciler serada organik sebze hasadı yaptı

Öğretmenleri gözetiminde organik domates, biber ve fasulye toplayan öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Uygulama ve Üretim Sahası'nda düzenlenen 2. Hasat Şenliği'nde bir araya geldi.

Lise öğrencilerinin toprakla buluşturduğu ürünleri toplama fırsatı bulan özel öğrenciler, dallardan kopardıkları sebzeleri hevesle poşetlere doldurdu. Topladıkları sebzeleri birbirlerine ikram eden öğrenciler, yıkadıkları ürünlerin tadına da baktılar. Sebzelerin lezzetine tam not veren öğrenciler, domatesleri ve biberleri afiyetle yediler.

"HEM ÜRETİM HEM EĞİTİM"

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Çeker, seranın 4 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Bugün özel eğitim öğrencilerimizi burada ağırladık. Sebze toplama etkinliğine katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yılda aynı tarihte öğrencilerimizi burada görmek istiyoruz" dedi.

Müdür Yardımcısı Arif Köprücü ise 4 yıl önce "Hem üretim hem eğitim" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 4 yıl önce "hem üretim hem eğitim" sloganıyla yola çıktık ve okulumuza İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte bir sera kazandırdık. Bugün de hasat şenliğimiz var. Özel eğitim öğrencilerimizle birlikte hasadımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.