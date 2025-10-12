Patates üretimi açısından iklim şartları ve verimlilik yönünden önemli bir merkez olan Bayburt’ta patates hasadı başladı.



Bayburt’un Çayıryolu ve Tomlacık köylerinde patates hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, üreticilere kolaylıklar dileyerek, çalışmaları yerinde inceledi ve üreticilerden bilgi aldı.



Köse, Bayburt tarımında önemli bir yere sahip olan patatesin, üreticiler için gelir kaynağı olduğunu ifade etti. Bayburt’ta yetişen patatesin lezzet ve aroma açısından yüksek kaliteye sahip olduğunu vurgulayan Köse, satış konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.



İl genelinde toplam 5 bin 275 dekar alanda patates üretimi yapıldığını belirten Köse, 2026 yılında ekim alanlarının artırılarak üretimin sürdürüleceğini kaydetti. 2025 üretim sezonunda hastalık ve zararlılar açısından önemli bir sorun yaşanmadığını dile getiren Köse, ortalama 5 ila 5,5 ton arasında verim elde edildiğini ifade etti.