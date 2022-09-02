Şarampole devrilen traktörün şoförü yaşamını yitirdi

Merkeze bağlı Yerlice köyünde Nizam Gülhan (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gülhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.