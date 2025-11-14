Bayburt’ta şehir yaşamını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan geniş kapsamlı çalışma seferberliği sürüyor. Belediye ekipleri, "daha güzel bir Bayburt" hedefiyle sahada görev yaparak kentte yenileme, bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında mazgallar temizlenerek yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olası tıkanıklık ve su taşkınlarının önüne geçiliyor. Ulaşım ağının daha kaliteli hale getirilmesi için asfalt serimi gerçekleştirilerek yollar yenileniyor, böylece şehir içi trafik daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

Yaya hareketliliği için kaldırımlar ise modern dokunuşlarla yeniden düzenleniyor. Yenilenen yürüyüş alanları, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırırken şehir estetiğine de katkı sunuyor.

Bayburt’un yeşil dokusunu güçlendirmek amacıyla ağaç budama çalışmaları devam ederken, hem mevcut duraklar temizleniyor hem de kent genelinde yeni, modern dolmuş duraklarının inşası ilerliyor.

Ayrıca çeşitli bölgelerde yapılan istinat duvarlarıyla hem güvenlik artırılıyor hem de altyapının daha sağlam hale getirilmesi sağlanıyor.

Belediye yetkilileri, tüm bu çalışmaların ortak hedefinin "daha düzenli, daha güvenli ve daha güzel bir Bayburt" olduğunu ifade ederek, yürütülen hizmetlerin vatandaşlardan alınan güç ve destekle devam edeceğini belirtti.