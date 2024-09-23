Bayburt'ta terör operasyonu. 2 tutuklama

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şüpheli Y.Y., S.Y. A.Y. ve A.M. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında örgüt üyesi Y.Y.'nin, PKK/KCK silahlı terör örgütü üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu, şüpheli Y.Y. ile S.Y.'nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. O anlar, polis ekiplerinin kamerasına anbean yansırken, tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden Y.Y. ve S.Y., tutuklandı.