Bayburt'ta terör operasyonu. 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bayburt'ta terör operasyonu. 2 tutuklama

Bayburt'ta polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şüpheli Y.Y., S.Y. A.Y. ve A.M. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında örgüt üyesi Y.Y.'nin, PKK/KCK silahlı terör örgütü üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu, şüpheli Y.Y. ile S.Y.'nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. O anlar, polis ekiplerinin kamerasına anbean yansırken, tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden Y.Y. ve S.Y., tutuklandı.

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