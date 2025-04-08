Bayburt'ta uyuşturucuya geçit yok!

Araçta yapılan aramalar sonucunda, G.D isimli şahsın üzerinde 18 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan G.D isimli şahıs üzerinde yapılan adli aramada 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye ekiplerce el konularak, Şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.