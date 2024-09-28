Bayburt’ta yapımı devam eden spor salonunda sona doğru

Bayburt'ta yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatında yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan yapımı devam eden spor salonu inşaatında incelemede bulundu. Vali Eldivan, yüzde 85 fiziki orana ulaşıldığını kaydederek, "Sporun kalbi Bayburt'ta atacak. Spor salonu tamamlandığında ilimizin en önemli spor kompleksinden birisi olacak. Merkez Kapalı Spor Salonunu 15 bin metre kare alan üzerine yapılarak 40 bin kişi kapasiteli olacak. Bin 427 metre kare FIBA onaylı basketbol ve voleybol sahası, 50 metre 2 adet koşu salonu, 3 adet bireysel çalışma salonu, 217 araçlık otopark alanı ile Bayburt, sporun yeni merkezi olacak." dedi.