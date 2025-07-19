Bayburt’ta Yerel Ozanlar Konseri ve Aşıklar Şöleni gerçekleştirildi

Saray Bahçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen konserde ilk olarak yerel ozanlar sahne aldı. Ozanlar, kendilerinin kaleme aldıkları şiirleri okuyup, bestelerini seslendirerek dinleyenlerin beğenisine sundular. Performanslarıyla kulakların pasını silen ozanlar Abdulkadir Doğan, Ali Keleş, Bekir Kahraman, Hacı Coşkuni, Ozan Hakkı Yıldırım, Doğan Gülhani ve Ali Filiz Bayburtlulara türkü ve şiir dolu bir akşam yaşattılar. Ozanlara günün anısına plaketlerini verilerek, teşekkür edildi.

Program, Aşıklar Şöleni ile devam etti. Bayburt'tan Aşık Süphani, Kelkit'ten Kul Nuri ve Erzurum'dan Rahim Sağlam, Selahattin Kazanoğlu ile Şahin Turgutoğlu'nun sahne aldığı aşıklar şöleni vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Aşıkların aralarında yaptıkları atışmalar gülümseten anlara sahne olurken, söyledikleri kahramanlık türküleri ile de dinleyenlere gurur dolu bir gece yaşattılar.

Talat Saka'nın sunduğu program, aşıkların koro halinde söyledikleri türkülerle sona ererken, aşıklara günün anısına plaketleri takdim edildi.