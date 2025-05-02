Bayburt’ta yıldırım faciası! Ağaç alev aldı ikiye bölündü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta yıldırım faciası! Ağaç alev aldı ikiye bölündü

Bayburt’ta sağanak sırasında ağaca yıldırım düştü, ağaç ikiye bölünüp alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaca müdahale etti.

Bayburt'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaç yanmaya başlayınca, alevlere olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Gök gürültülü sağanak yağışın etili olduğu Bayburt'ta, Gençosman Mahallesi'nde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırımın şiddetiyle ikiye bölünen ağaç, daha sonra yanmaya başladı. Büyük bir ses ve gürültü duyan, ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, pencerelere koşunca ağacın yandığını gördüler. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaca müdahale ederek, yangını söndürdü. Şans eseri oradan birinin geçmemesi olası facianın önüne geçerken, mahalle sakinleri büyük bir patlama sesi duyduklarını, sesten dolayı korktuklarını söyledi.

Bayburt’ta yıldırım faciası! Ağaç alev aldı ikiye bölündü

Bayburt’ta yıldırım faciası! Ağaç alev aldı ikiye bölündü

Bayburt’ta yıldırım faciası! Ağaç alev aldı ikiye bölündü

Bayburt’ta yıldırım faciası! Ağaç alev aldı ikiye bölündü

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