Bayburt’tan iyi haber: Dağlarda kuşburnu bolluğu yaşanıyor!

Dağlarda bu yıl bol miktarda bulunan kuşburnu, vatandaşların yüzünü güldürdü. Dikenli dallardan titizlikle toplanan kuşburnular, C vitamini açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor. Marmelat, reçel ve çay olarak tüketilen kuşburnunun kış aylarında öksürük ve gribal enfeksiyonlara karşı iyi geldiği biliniyor. Kuşburnu, aynı zamanda Bayburt mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan tatlı çorbanın ana malzemesi olarak da kullanılıyor.

Geleneksel yöntemlerle toplanan kuşburnu, serin ve kuru bir yerde kurutularak, çay yapılıyor. Büyük kazanlarda yaklaşık iki saat kaynatılan kuşburnu, önce kevgirden geçirilerek çekirdeklerinden, ardından da çok ince bir elekten süzülerek posalarından ayrıştırılıyor. Bu zahmetli sürecin sonunda elde edilen kuşburnu suyu, yıl boyunca sofralara sağlık ve lezzet katıyor.

Bayburt'ta özel günlerde yapılan tatlı çorbanın yapımında kullanılan kuşburnu, hem lezzeti hem de şifa verici özelliğiyle sofralardan eksik olmuyor.