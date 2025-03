Bayburt’un asırlık Ramazan geleneği yaşatılıyor

Bayburt'un asırlık geleneği olan on beşi geleneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar tarafından neşeyle, coşkuyla yaşatıldı. Evlerinden poşetlerini alan çocuklar kapı kapı dolaşıp, "on beşi" diye bağırarak şekerleme, fındık, fıstık topladılar. Çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken, heyecanları gözlerinden okundu.

Ramazan ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede çocuklar evlerden poşet poşet şekerleme topladılar. Asırlık 15'i geleneği çocukların heyecanıyla birleşince, ortaya renkli görüntüler çıktı. İftar saatinden sonra dışarıya çıkan çocuklar, evlerin kapılarını çalarak, "on beşi" diye bağırıp, abur cubur topladılar. Büyükler ise verdikleri hediyelerle çocukları mutlu ettiler.

On beşi geleneğinin Bayburt'a özgü olduğunu belirten Yusuf Çalışkan isimli çocuk, konuşmasıyla adeta mest etti. Bu geleneği severek yaşattıklarını belirten Çalışkan, "On beşi toplamaya çıktık. Ramazan'ın 14'üncü günü yani 15'i akşamı Bayburt'ta on beşi toplanır. Poşetimiz bayağı büyük, geceye kadar inşallah poşetimizi dolduracağız. Bayburt'a özel bir şey, burada gençler de çok severek yaparlar. Evlerin hepsinde inşallah şekerleme vardır, olmayanları da kapılarına vurup rahatsız edeceğiz. Eskiden fıstık, ceviz, leblebi gibi şeyler dağıtılırdı. Şimdi tabii herkes çikolata gibi şeyler alıp, dağıtıyor. Eskiden fıstık daha yararlıydı. Şimdi çikolata zararlı ama olsun, çikolatayı da seviyoruz" diyerek konuştu.

İftardan sonra apar topar çikolata dağıtmaya çıkan Zübeyde Tutar isimli vatandaş, "On beşimiz güzel oluyor. Her Ramazan bunu yaşamak çok güzel. On beşimiz geleneksel, Şingah Mahallesi'nde daha güzel oluyor. Başka mahallelerde bu kadar kalabalık olmuyor. Çocukları mutlu etmek için her şey dağıtıyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsunlar" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır yaşatılan bu gelenekle, Ramazan'ın 15'ine kavuşturan Allah'a şükretmek, çocukları sevindirmek amaçlanırken, Bayburt'a özgü on beşi geleneği herkes tarafından özenle yerine getiriliyor, sevilerek yapılıyor.