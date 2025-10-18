Bayburt Kent Konseyi, kentin tarihi eserlerinin Erzurum’da tutulmasına ve Bayburt Kalesi’nde yeni kazıların yapılamamasına tepki göstererek, Dede Korkut Şehir Müzesi’nin Müze Müdürlüğüne tahsis edilerek, Bayburt Müzesi’ne dönüştürülmesini, Erzurum’daki eserlerin Bayburt’a iadesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.



Tarihi Bayburt Kalesi’nde yıllar önce yapılan kısa süreli kazı çalışmalarında birçok tarihi eser ve yaşam alanı gün yüzüne çıkarılmış, ayrıca kalenin çevresinde Çoruh Nehri’ne ve bağlantı yollarına ait suluklar tespit edilmişti. Bu zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması için Bayburt Kent Konseyi harekete geçti.



Bayburt’un, tarih boyunca İskitler, Urartular, Medler, Persler, Roma, Bizans, Selçuklular, Akkoyunlular ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığın hüküm sürdüğü kadim bir şehir olduğunu hatırlatan Kent Konseyi, buna rağmen şehirde Müze Müdürlüğüne bağlı bir müzenin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu bildirdi. Şehirde resmi bir müze olmaması nedeniyle Bayburt’a ait tarihi eserlerin Erzurum’da tutulmak zorunda kalındığını belirten Kent Konseyi, bu durumun yeni arkeolojik kazı çalışmalarının yapılmasının önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.



Kent Konseyi tarafından Dede Korkut Şehir Müzesi’nin Müze Müdürlüğüne tahsis edilerek Bayburt Müzesi’ne dönüştürülmesi, bu sayede Erzurum’da muhafaza edilen Bayburt’a ait eserlerin geri kazandırılması ve özel bir arkeoloji ekibi kurularak yeni kazı çalışmalarının başlatılması önerildi.

Konsey, daha önce bu talepleri Bayburt İl Özel İdaresi ve Bayburt İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ilettiklerini ancak somut bir netice alamadıklarını ifade etti. Kent Konseyi, konunun takipçisi olacaklarını ve yakın zamanda valilik ile görüşme yapacaklarını kamuoyuyla paylaştı.