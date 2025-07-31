Bayer Leverkusen Liverpool'dan Wirtz'i geri istedi!

Liverpool’un yeni yıldızı Florian Wirtz için eski kulübü Bayer Leverkusen’den dikkat çeken bir talep geldi.

Japonya'daki hazırlık kampında Liverpool formasıyla ilk golünü atan Florian Wirtz, taraftarları kısa sürede etkilemeyi başardı. Yokohama F. Marinos karşısında 3-1 kazanılan mücadelede 62. dakikada fileleri havalandıran Alman yıldız, “Maçın Adamı” seçildi ve Japon kültürüne özel bir ödül olan 1 milyon yen (yaklaşık 5 bin sterlin) tutarında sembolik bir çekle onurlandırıldı.

Ancak Wirtz'in performansı yalnızca Liverpool taraftarlarını değil, eski kulübü Bayer Leverkusen’i de harekete geçirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre Leverkusen, 22 yaşındaki oyuncunun taraftarla vedalaşamadığı için bir organizasyon düzenlemeyi planlıyor.

LEVERKUSEN TRİBÜNLERİNE VEDA PLANI

Leverkusen kulübü ve Wirtz’in kendisi, BayArena’da taraftarlar önünde bir veda töreni düzenlemek istiyor. 5 Ağustos’ta Pisa ile oynanacak hazırlık maçına denk gelecek bu özel veda için Liverpool’dan resmi izin talep edildi.

Kulüp yetkilileri, Wirtz’in 5 ve 6 Ağustos’ta antrenmandan muaf tutulmasını talep etti. Nihai kararın ise bu hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

“Leverkusen, eski yıldızına taraftarı önünde veda etmekte kararlı. Gözler şimdi Arne Slot ve Liverpool cephesine çevrilmiş durumda” ifadelerine yer verilen haberde, bu vedanın hem Wirtz hem de kulüp için duygusal bir anlam taşıdığı vurgulandı.