Bayer Leverkusen Liverpool'dan Wirtz'i geri istedi!

Kaynak: Haber Merkezi
Bayer Leverkusen Liverpool'dan Wirtz'i geri istedi!

Florian Wirtz'in Japonya’daki ilk Liverpool golü sonrası, eski kulübü Leverkusen'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Liverpool’un yeni yıldızı Florian Wirtz için eski kulübü Bayer Leverkusen’den dikkat çeken bir talep geldi.

Japonya'daki hazırlık kampında Liverpool formasıyla ilk golünü atan Florian Wirtz, taraftarları kısa sürede etkilemeyi başardı. Yokohama F. Marinos karşısında 3-1 kazanılan mücadelede 62. dakikada fileleri havalandıran Alman yıldız, “Maçın Adamı” seçildi ve Japon kültürüne özel bir ödül olan 1 milyon yen (yaklaşık 5 bin sterlin) tutarında sembolik bir çekle onurlandırıldı.

Ancak Wirtz'in performansı yalnızca Liverpool taraftarlarını değil, eski kulübü Bayer Leverkusen’i de harekete geçirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre Leverkusen, 22 yaşındaki oyuncunun taraftarla vedalaşamadığı için bir organizasyon düzenlemeyi planlıyor.

LEVERKUSEN TRİBÜNLERİNE VEDA PLANI

Leverkusen kulübü ve Wirtz’in kendisi, BayArena’da taraftarlar önünde bir veda töreni düzenlemek istiyor. 5 Ağustos’ta Pisa ile oynanacak hazırlık maçına denk gelecek bu özel veda için Liverpool’dan resmi izin talep edildi.

Kulüp yetkilileri, Wirtz’in 5 ve 6 Ağustos’ta antrenmandan muaf tutulmasını talep etti. Nihai kararın ise bu hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

“Leverkusen, eski yıldızına taraftarı önünde veda etmekte kararlı. Gözler şimdi Arne Slot ve Liverpool cephesine çevrilmiş durumda” ifadelerine yer verilen haberde, bu vedanın hem Wirtz hem de kulüp için duygusal bir anlam taşıdığı vurgulandı.

Son Haberler
Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Transfer tamam
Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Transfer tamam
Altın piyasasında günün bilançosu: Ne oldu? (31 Temmuz 2025)
Altın piyasasında günün bilançosu: Ne oldu?
New York borsası yükselişle açıldı (31 Temmuz 20259
New York borsası yükselişle açıldı
Efsane isimden Solskjaer eleştirisi: "Türk futbolu için fazla nazik"
Efsane isimden Solskjaer eleştirisi: "Türk futbolu için fazla nazik"
Bir ülke daha Filistin'i tanıyacağını açıkladı!
Bir ülke daha Filistin'i tanıyacağını açıkladı!