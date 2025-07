Bayer Leverkusen'den genç savunmacıya 35 milyon euro

Bayer Leverkusen, 22 yaşındaki İngiliz stoper Jarell Quansah için Liverpool ile anlaştı. Alman ekibi bu transfer için İngilizlere 35 milyon euro ödeyecek.

Teknik direktör Erik Ten Hag ile anlaşan Bayer Leverkusen Jarell Quansah'ı kadrosuna katarak savunmasını güçlendirdi. Genç oyuncunun 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Jarell Quansah has completed a transfer from Liverpool to Bayer Leverkusen.



Everybody at LFC would like to thank Jarell for his contributions and wish him the very best for the future ????