Bayer Leverkusen'den genç savunmacıya 35 milyon euro

Bayer Leverkusen, 22 yaşındaki İngiliz stoper Jarell Quansah için Liverpool ile anlaştı. Alman ekibi bu transfer için İngilizlere 35 milyon euro ödeyecek.

Teknik direktör Erik Ten Hag ile anlaşan Bayer Leverkusen Jarell Quansah'ı kadrosuna katarak savunmasını güçlendirdi. Genç oyuncunun 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı öğrenildi.