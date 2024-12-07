Bayern Münih 2 farklı galibiyetle seriyi sürdürdü

Vincent Kompany, sakatlıkları bulunan Harry Kane, Manuel Neuer, Mathys Tel ve Serge Gnabry’den yoksun kadrosu ile sahadaydı. Musiala ise yedekler arasında yer aldı. Leroy Sane, erken dakikalarda iki önemli fırsattan yararlanamazken, Bayern, Joshua Kimmich’in kullandığı kornerle Upamecano’nun kafa golüyle öne geçti. İlk yarıda Bayern, yüzde 86 topa sahip olma oranı ve 503 pasla rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Ancak, Alphonso Davies, Heidenheim kalecisi Kevin Muller’in yanından topu direkten döndürebildi.

Heidenheim, baskıya rağmen pes etmedi ve Upamecano'nun hatalı geri pasının ardından Mathias Honsak’ın Bayern kalecisi Daniel Peretz’i geçerek attığı golle skoru eşitledi. Kompany, 21 yaşındaki Musiala’yı oyuna sokarak doğru bir hamlede bulundu ve Musiala, 5 dakika sonra ceza sahasına girdiği sırada Kevin Muller’i geçerek Bayern’i yeniden öne geçirdi.

Goretzka’nın şutunun defanstan sekerek ağlara gitmesiyle Bayern’in galibiyeti pekişti. Ancak Heidenheim, Niklas Dorsch’un tap-in golüyle farkı bir gole indirdi. Bayern’in rahatlaması uzun sürmedi. Musiala, yarı sahasından başlayan ve hiç engellenmeyen koşusuyla 4. golü attı. Bayern Münih, 4-2’lik galibiyetle Heidenheim karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Ardından Cumartesi günü Mainz’a konuk olacak.