Bayern Münih 30 milyon euro'ya transfer yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih 30 milyon euro'ya transfer yaptı

Alman devi Bayern Münih, gelecek sezon kadrosunu güçlendirme adına ilk transferini yaptı. Münih ekibi, Stuttgart forması giyen savunma oyuncusu Hiroki Ito'yu 30 milyon euro'ya kadrosuna kattı.

Bayern Münih, Thomas Tuchel'le yollarını ayırarak teknik direktörlük koltuğuna Vincent Kompany'i oturttu.

Kompany'nin liderliğindeki Alman devi, transfer piyasasında etkili hamleler yapmaya başladı.

gp5o3fdwmaaytpq.jpg

30 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

Bayern Münih, Stuttgart'ın savunma oyuncusu Hiroki Ito için 30 milyon Euro'luk bir anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Jubilo Iwata'dan Stuttgart'a sadece 400 bin Euro karşılığında transfer olan Japon futbolcu Hiroki Ito, bu sezon Alman takımıyla 29 kez sahaya çıktı.

İlgili Haberler
3. Ligin başlama tarihi açıklandı
Bugünkü maçlar 13 Haziran 2024. Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda?
İrfan Can Kahveci şoku
İrfan Can Kahveci şoku
Son Haberler
Otostop çeken çift durdurdukları kepçenin önünde yolculuk yaptı Yaşam
Otostop çeken çift durdurdukları kepçenin önünde yolculuk yaptı
Süt kovasına düşün bebek öldü Gündem
Süt kovasına düşün bebek öldü
AKP ve MHP yanlışlıkla rantı engelledi Gündem
AKP ve MHP yanlışlıkla rantı engelledi
Arda Güler ve Hakan'ın kovmuştu. TFF'den açıklama geldi Spor
Arda Güler ve Hakan'ın kovmuştu. TFF'den açıklama geldi
Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları Sağlık
Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları
Ajda Pekkan ve Selda Bağcan'dan efsane düet. Sivas’ın Yolları’na türküsünü söylediler Magazin
Ajda Pekkan ve Selda Bağcan'dan efsane düet. Sivas’ın Yolları’na türküsünü söylediler
Konut satışlarında büyük düşüş Ekonomi
Konut satışlarında büyük düşüş