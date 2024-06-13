Bayern Münih 30 milyon euro'ya transfer yaptı

Bayern Münih, Thomas Tuchel'le yollarını ayırarak teknik direktörlük koltuğuna Vincent Kompany'i oturttu.

Kompany'nin liderliğindeki Alman devi, transfer piyasasında etkili hamleler yapmaya başladı.

30 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

Bayern Münih, Stuttgart'ın savunma oyuncusu Hiroki Ito için 30 milyon Euro'luk bir anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Jubilo Iwata'dan Stuttgart'a sadece 400 bin Euro karşılığında transfer olan Japon futbolcu Hiroki Ito, bu sezon Alman takımıyla 29 kez sahaya çıktı.