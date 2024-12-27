Bayern Münih aradığı kaleciyi Meksika’da buldu. Orta sahaya kadar çıkıp oyun kuruyor

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Bayern Münih aradığı kaleciyi Meksika’da buldu. Orta sahaya kadar çıkıp oyun kuruyor

Bayern Münih, uzun yıllardır kalesini koruyan Neuer’in yerine yeni oyuncu arıyor. Gelen son haberlere göre Alman devi aradığı kaleciyi Meksika’da buldu. Bayern Münih’in radarına giren kaleci, orta sahaya kadar çıkarak oyun kurmasıyla biliniyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Meksika basınından Deportes Total'de yer alan habere göre Bavyera temsilcisi, Cruz Azul'un kalecisi Kevin Mier'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, kulübün transfer için henüz resmi bir girişimi olmadığı ancak kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Bayern Münih'in artık 38 yaşına gelen Neuer'in olası emekliliği sonrasında kaleyi güvenilir bir ele teslim etmek istediği belirtilen haberde, Mier'in ayaklarını kullanmadaki başarısının ve arkadan iyi oyun kurmasının bu transfer için Bayern'in iştahını kabarttığı aktarıldı.
24 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi, maç esnasında orta sahaya kadar gelerek oyun kurması ve bileklerine hakim olması dolayısıyla Güney Amerika'da oldukça tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. 2024 yılının ocak ayında Cruz Azul'a transfer olan Kevin Mier, Meksika ekibinin forması ile çıktığı 48 maçın 23'ünde kalesini gole kapamayı başardı.

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