Bayern Münih Auckland City'yi 10-0 yendi

Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nun 1. haftasında Auckland City karşısında 10-0 kazandı. Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane ise Bayern Münih'te yedekler arasındaydı.

Alman ekibinin golleri 6.dakikada Coman 18. dakikada Boey 20. dakikada Olise 22. dakikada Coman 45. dakikada Müller 45+3. dakikada Olise 68. dakikada Musiala 73. dakikada Musiala (P) 84. dakikada Musiala 89. dakikada Müller'den geldi.

BAYERN'İN RAKİBİNDE ÖĞRETMEN, EMLAKÇI VE BALIKÇI VARDI

Bayern Münih'in rakibi Auckland City oldukça mütevazi bir takım. İşte Yeni Zelanda takımı hakkında bilgiler

* Kıta: Okyanusya

* Ülke: Yeni Zelanda

* Seviye: Amatör

* Stat kapasiteleri: 5.000

* Turnuva için ABD seyahatinin masrafı kulübün yıllık gelirinin 2 katı.

* Farklı mesleği olan futbolcular bu turnuva için çalıştıkları yerden ücretsiz izin aldı.

FUTBOLCULARIN DİĞER MESLEKLERİ

- Elektrikli ev aletleri firmasında satış müdürü

- Emlakçı

- Öğretmen

- Araştırmacı

- Balıkçı