Bayern Münih, Beckenbauer’in formasını emekli etti

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Bayern Münih, Beckenbauer’in formasını emekli etti

Bayern Münih, Alman futbolunun efsanesi ve Onursal Başkanı Beckenbauer’in formasını emekli etti. Alman devinde bir daha 5 numaralı forma giyilemeyecek.

Bayern Münih, kulüp ve Alman futbolunun efsanesi Onursal Başkanı Franz Beckenbauer anısına özel bir karar aldı.

Kulüp, Beckenbauer'un futbolculuğu döneminde giydiği 5 numaralı formanın emekli edildiğini açıkladı. Bayern Münih'te bundan sonra hiçbir futbolcu 5 numaralı formayı giyemeyecek.

Futbolculuğu döneminde Bayern Münih formasıyla 584 maçta sahaya çıkan Beckenbauer, 75 gol attı 75 asist yaptı.

Futbolculuk kariyeri sonrası Bayern Münih'te Onursal Başkanlık görevini yürüten Alman efsane, 7 Ocak 2024'te 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

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